Пекин, 16 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Китайский производитель автомобилей Voyah решила запретить неофициальный экспорт своих гибридов и электромобилей в зарубежные страны, включая РФ. Об этом пишут «Известия».

Пресс-служба Voyah

«Китайским дилерам и партнерам Voyah строго запрещено продавать продукцию Voyah экспортным компаниям или сотрудничать со сторонними экспортными компаниями по линии экспорта, чтобы избежать перепродажи автомобилей на зарубежные рынки для участия в выставках или осуществления продаж, не соответствующих стандартам бренда (без наличия официальной поддержки производителя, сервисной и гарантийной поддержки)», — сказано в документе, распространённом среди менеджеров дилерской сети и партнёров Voyah.

При этом официальный дистрибьютор китайского премиум-бренда по-прежнему будет возить машины в Россию, отмечается в материале газеты.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале правительство РФ ранее предложило странам — членам Евразийского экономического союза ЕАЭС принять меры для исключения притока иномарок, растаможенных по льготным схемам к 1 апреля 2024 года, посредством ужесточения контроля за корректностью начисления таможенных платежей.

Параллельный импорт автомобилей (ввоз машин в страну юридическими лицами без получения на это согласия правообладателя марки) был разрешён в России в 2022 году по решению правительства РФ. Эта мера стала ответом на западные санкции, которые в том числе затронули автомобильные компании, работавшие в России ранее.