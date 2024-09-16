Москва, 16 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на московском этапе Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway. Пилоты заняли два призовых места, а также завоевали командный кубок.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В классе «Супер-продакшн» Кирилл Ладыгин стал лучшим в квалификации и победил в гонке

В классе «Супер-продакшн» Кирилл Ладыгин стал лучшим в квалификации и победил в гонке. В самом мощном классе «Туринг» Иван Чубаров принес команде серебряную медаль.

По итогам гонок команда LADA Sport ROSNEFT укрепила лидерство в командном зачете. Финальный этап Российской серии кольцевых гонок состоится 4–5 октября на трассе «Крепость Грозная» в Чеченской Республике.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» LADA Sport Rosneft победила на этапе кольцевых гонок

Гонщиков поддерживали активисты «Движения первых» и чемпион мира по самбо Никита Клецков.

«Роснефть» стала генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT в 2015 году и помогла команде занять лидерские позиции в российских кольцевых гонках. В результате сотрудничества нефтяников и гонщиков автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам на АЗС «Роснефть».