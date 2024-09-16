Лондон, 16 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Сообщения, распространяемые США и Британией, о якобы поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), не соответствуют действительности. Об этом 16 сентября заявили в посольстве КНР в Лондоне.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Китай решительно выступает против постоянного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что КНР поддерживает российскую оборонную промышленность», ― указано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты призвали Соединённое Королевство и США прекратить «подливать масло в огонь» и перекладывать вину.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и НАТО заявил, что углубление оборонного сотрудничества России и Китая вызывает серьёзные опасения. По его словам, КНР оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу помощь «в тревожащих масштабах». Он обвинил Китай в передаче РФ инструментов, материалов и технической экспертизы.

Также Блинкен считает, что Пекин оказывает помощь Москве в отраслях космоса, производства оптического оборудования и ракетного топлива. Он заявил, что это «угрожает другим странам».

Тогда же министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила последствиями для китайского бизнеса, если Пекин решится поддерживать Москву в конфликте с киевским режимом. Она уточнила, что эта позиция Белого дома касается и поддержки российского ВПК.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин примет необходимые меры, если Вашингтон решится на дополнительные санкции против китайских компаний.