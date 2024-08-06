Москва, 6 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. На Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса. Им предшествовала серия средних взрывов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Yuan Quan/Global Look Press

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (4-й уровень по 5-балльной шкале) всё-таки привела к началу взрывов высшего 5-го уровня», ― говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Учёные сообщили, что 5 августа на Солнце произошли сразу два таких события подряд. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени продолжительностью 30 минут. И потом второе событие с пиком между 18:30 (мск) и 18:50 (мск). Предварительный балл второй вспышки — X1.2.

Уточняется, что оба взрыва зафиксировали на краю солнечного диска. В целом, Солнце, судя по всему постепенно выходит на непрерывный режим активности, добавили в лаборатории.

В Институте прикладной геофизики сообщили, что 06:03 (мск) 6 августа зарегистрировали вспышку M1.2 продолжительностью 18 минут.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Наиболее малый класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м, и при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Так, одна из них (вспышка M1.5) произошла в 00:59 мск и длилась 10 минут. В 02:23 мск произошла вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут. В южной полусфере на восточном лимбе учёные также зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.

16 июня пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии сообщила образовании на Солнце суперпятна. Учёные предупредили, что оно может привести к сильным магнитными бурям на Земле.