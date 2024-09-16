Москва, 16 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель военных с позывными Эрнест и Гудвин в зоне специальной военной операции (СВО) — зона ответственности Министерства обороны.

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«Эта тема касается больше Министерства обороны. Министр обороны в курсе, были поручения», — сказал Песков на брифинге в понедельник, 16 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с гибелью военнослужащих.

Бывший деятель одесского подполья Владимир Грубник 13 сентября информировал, что военнослужащие первой Славянской бригады, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывными Эрнест (Сергей Грицай) и Гудвин (экс-глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский) погибли в зоне спецоперации после перевода в штурмовики. По его словам, обстоятельства, приведшие к их смерти, должны быть расследованы компетентными органами, а виновные наказаны.