Мурманск, 16 сентября, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Операция по спасению российского научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов» Института океанологии РАН начнётся в Карском море 18 сентября. Об этом сообщил заместитель директора по флоту, руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев.

Digital.gov.ru Вид на Карское море. Порт Сабетта

Экипаж не смог починить вышедший из строя шестой цилиндр, судно стоит на якоре. Его отбуксируют в Мурманск.

Поломка произошла 5 сентября. На борту судна находятся 12 членов научной экспедиции и три человека из числа экипажа.

Злыгостев пояснил журналистам, что силами судового экипажа причину неисправности установить не смогли и начали искать подходящий буксир.

Судно приписано к Калининграду.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Литейного моста в Санкт-Петербурге 15 сентября столкнулись теплоход и прогулочное судно.

Представители пресс-службы отметили, что пострадавших в ходе произошедшего нет. Разлив нефтепродуктов не произошёл. Причины столкновения на данный момент устанавливаются.

12 сентября на реке Волге в Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Пострадавших в результате инцидента и задержек в движении по железнодорожному мосту нет.

9 августа в Санкт-Петербурге катер совершил навал на крейсер «Аврора» в акватории Невы. Капитан катера не справился с управлением и совершил навал на легендарный крейсер в районе носа. Катер соприкоснулся бортом с цепями крепления швартовых бочек корабля-музея. Экипажи других катеров помогли отойти от крейсера маломерному судну. В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Крейсер «Аврора» повреждений не получил.