Санкт-Петербург, 15 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Соответствующие кадры в Telegram-канале опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры города.

Кадр из видео

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», — указано в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916094" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Столкновение судов в Санкт-Петербурге

Представители пресс-службы отметили, что пострадавших в ходе произошедшего нет. Разлив нефтепродуктов не произошёл. Причины столкновения на данный момент устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на реке Волге в Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Пострадавших в результате инцидента и задержек в движении по железнодорожному мосту нет.

9 августа в Санкт-Петербурге катер совершил навал на крейсер «Аврора» в акватории Невы. Капитан катера не справился с управлением и совершил навал на легендарный крейсер в районе носа. Катер соприкоснулся бортом с цепями крепления швартовых бочек корабля-музея. Экипажи других катеров помогли отойти от крейсера маломерному судну. В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Крейсер «Аврора» повреждений не получил.

Ранее пассажирский теплоход, который следовал по маршруту с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.