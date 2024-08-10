Санкт-Петербург, 10 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Катер совершил навал на крейсер «Аврору» в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в официальном Telegram-канале.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Уточняется, что инцидент произошёл около 22:40 мск 9 августа. По предварительной информации, капитан катера не справился с управлением и совершил навал на легендарный крейсер в районе носа. Катер соприкоснулся бортом с цепями крепления швартовых бочек корабля-музея. Экипажи других катеров помогли отойти от крейсера маломерному судну.

Отмечается, что капитан катера сбежал с места происшествия. Сотрудники водной полиции установили личность капитана, им оказался местный житель 45 лет. Он доставлен в линейный отдел полиции на водном транспорте для дальнейших разбирательств.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Крейсер «Аврора» повреждений не получил. По факту инцидента сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский теплоход, который следовал по маршруту с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой будет произведена проверка всех обстоятельств произошедшего.

В конце мая в Санкт-Петербурге на Неве в районе Благовещенского моста столкнулись два теплохода. Прогулочный теплоход совершил навал на другой теплоход и отбросил его на опору моста. В результате происшествия никто не пострадал.