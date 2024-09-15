Нижний Новгород, 15 сентября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) загорелся около населённого пункта Скородум в Городецком районе Нижегородской области на площади около 8 тыс. кв. м, сообщает 15 сентября региональное управление МЧС в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 17:00 мск поступило сообщение о горении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов. В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Пресс-служба правительства Нижегородской области уточнила, что угроза перехода огня на участки леса отсутствует, поскольку между периметром полигона и территорией лесного фонда выдержано противопожарное расстояние.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулёк, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. По данным МЧС, площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров.