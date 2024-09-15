Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Огнеборцы локализовали пожар в посёлке Морской Чулек Ростовской области на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Ростовской области в поселке Морской Чулек (Неклиновский район) в 19:20 мск пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер. По словам губернатора Василия Голубева, продолжается борьба примерно с 30 пожарами, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Голубев назвал причины ландшафтных пожаров — это «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём». Самая сложная ситуация, уточнил он, на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки.

Повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек. В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах. В борьбе с огнём участвуют свыше 2 тыс. человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.