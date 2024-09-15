Москва, 15 сентября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА, сообщает 15 сентября пресс-служба клуба.

(сс) Вячеслав Евдокимов

«Чилийский полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе «Америка», — говорится в сообщении.

В московском клубе напомнили, что Давила перешёл в ЦСКА летом 2023 года. На его счету 38 матчей и шесть мячей. Прежде 26-летний чилиец выступал за родной клуб «Уачипато», мексиканские «Некаксу», «Пачуку» и «Леон».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев 13 сентября сообщил изданию «Спорт-экспресс», что Давила близок к уходу из клуба из-за семейных обстоятельств. Он отметил, что желание футболиста «подкрепляется серьёзным предложением», но клуб готов к компромиссу и при любом исходе останется в выигрыше.