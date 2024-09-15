Киев, 15 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Более 270 тыс. единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с начала спецоперации в феврале 2022, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на статистику сервиса, специализирующегося на мониторинге государственных реестров.

Николай Гынгазов / Global Look Press

«На Украине с 24 февраля 2022 года исчезли или были похищены более 270 тысяч единиц оружия. Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия», — говорится в публикации.

Согласно статистике, за неполный период 2024 года было украдено или потеряно более 78 тыс. единиц оружия. Этот показатель больше, чем был установлен в 2023 году и в четыре раза превышает данные, которые были зафиксированы до 2022 года.

В публикации издания уточняется, что чаще всего пропадают охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Так, было потеряно более 51 тыс. единиц автомата АК-74, 7,4% единиц пистолетов ПМ и карабинов СКС — 4,4%.

По данным председателя украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, все автоматы, которые были утеряны за пределами зоны боевых действий, неизбежно оказываются на черном рынке.

«Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем всё ужаснее», — сказал он журналистам украинского издания.

Как передавало ИА Регнум, США откажутся от продолжения любой помощи Украине из-за проблем с учётом поставляемого Киеву американского вооружения. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что поставленное США вооружение пропало на Украине. По его мнению, это должно заставить и власти Франции перестать поддерживать Киев.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешнее руководство Украины «банальными и бескомпромиссными ворюгами», которые расхищают деньги, выделенные им западными странами на оружие.