Москва, 15 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Московском зоопарке поселилась самка гуанако. Об этом сообщает портал правительства и мэра столицы.

Matthias Graben/Global Look Press

Как указано в публикации, её разместили на южноамериканской поляне рядом с семьёй капибар, ламой и викуньей. Животное перевезли из зоопарка в Ростове-на-Дону.

«Самку зовут Молли, ей один год и два месяца. Она довольно общительная и любознательная. Первый месяц гуанако провела на карантине, а когда Молли поселили на экспозиции, она с интересом подходила знакомиться к своим соседям — ламе Варе и викунье Вике», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, в ближайшее время животное начнёт проходит ветеринарные тренинги.

Гуанако являются предками одомашненной ламы. Они могут разгоняться до 56 километров в час. Животное можно встретить в странах Южной Америки, в том числе в Перу, Чили, Аргентине. Оно питается ветками деревьев, а также свежей травой.

Как сообщало ИА Регнум, в Московский зоопарк перевезли спасённого в ЛНР медведя. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка эвакуировали медведя из Кременной, где на протяжении 10 лет он жил на территории пивного завода. После этого его было решено перевезти в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.