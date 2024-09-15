Москва, 15 сентября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. В России с 15 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, запрещающее реализацию немаркированной продукции лёгкой промышленности.

В магазине одежды

Документ касается костюмов, юбок, платьев, рубашек, блейзеров и блуз, спортивной одежды и лыжных костюмов, шарфов и галстуков, верхней одежды, а также некоторых других элементы одежды.

С 1 марта 2025 года под обязательную маркировку попадут головные уборы, детская одежда, купальники, носки, чулки, перчатки, нижнее бельё и платки.

Как сообщало ИА Регнум, система маркировки поможет решить проблему контрафакта. По данным экспертов НИУ ВШЭ, ещё одним эффектом от использования системы становится стабилизация цен. Оказалось, что маркированные товары меньше и медленнее дорожают, чем немаркированные.

На территории Оренбургской области задержана фура, которая перевозила крупную партию немаркированной одежды и обуви, а также контрафактные товары. Согласно документам, транспортное средство следовало в Новосибирск. Правообладатели брендов оценили ущерб от незаконного использования их товарных знаков в 29 млн рублей.