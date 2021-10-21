Оренбург, 21 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области на трассе М-5 «Урал» задержана фура, которая перевозила крупную партию немаркированной одежды и обуви, а также контрафактные товары сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Контрафакт

Грузовик был остановлен мобильной группой таможенников в районе села Северное. Согласно документам, транспортное средство следовало в Новосибирск.

Правообладатели брендов оценили ущерб за незаконное использование их товарных знаков в 29 млн рублей. По фактам использования чужих товарных знаков возбуждено 32 административных дела. Кроме того, материалы о незаконном использовании средств индивидуализации товаров направлены в полицию. Делом о немаркированной продукции займется Роспотребнадзор.