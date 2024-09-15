Британскому премьер-министру Стармеру грозит расследование — СМИ
Times: премьеру Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды его жене
Лондон, 15 сентября, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В отношении премьер-министра Британии Кира Стармера может начаться расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от спонсора его Лейбористской партии Вахида Алли. Об этом написала газета Times.
«Выявлено нарушение, он не задекларировал факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии Алли покупал дорогостоящую одежду для его супруги», — пояснило издание.
Речь идёт о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера её расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и на одежду, как до, так и после прихода премьера к власти.
Общая стоимость сделанных Виктории подарков, а также период, в течение которого она их получала, пока не оглашаются.
Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Кир Стармер готовил выступление, в котором собирался рассказать о непопулярных решениях для британцев. Таким образом он подготовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат и предупредит сограждан об ухудшении ситуации в стране перед грядущим улучшением.
Сибирского котёнка в дополнение к коту Ларри заведут в резиденции Стармера в центре Лондона на Даунинг-стрит. Об этом премьер сообщил в эфире радиостанции BBC.
Тема выбора домашнего животного обсуждалась на семейном совете всё лето, и предлагались разные варианты. Сын и дочь Стармера сначала хотели завести немецкую овчарку, но в итоге остановились на котёнке, которого взяли из приюта.