Лондон, 15 сентября, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В отношении премьер-министра Британии Кира Стармера может начаться расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от спонсора его Лейбористской партии Вахида Алли. Об этом написала газета Times.

Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

«Выявлено нарушение, он не задекларировал факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии Алли покупал дорогостоящую одежду для его супруги», — пояснило издание.

Речь идёт о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера её расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и на одежду, как до, так и после прихода премьера к власти.

Общая стоимость сделанных Виктории подарков, а также период, в течение которого она их получала, пока не оглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Кир Стармер готовил выступление, в котором собирался рассказать о непопулярных решениях для британцев. Таким образом он подготовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат и предупредит сограждан об ухудшении ситуации в стране перед грядущим улучшением.

Сибирского котёнка в дополнение к коту Ларри заведут в резиденции Стармера в центре Лондона на Даунинг-стрит. Об этом премьер сообщил в эфире радиостанции BBC.

Тема выбора домашнего животного обсуждалась на семейном совете всё лето, и предлагались разные варианты. Сын и дочь Стармера сначала хотели завести немецкую овчарку, но в итоге остановились на котёнке, которого взяли из приюта.