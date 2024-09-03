Лондон, 3 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Сибирского котёнка в дополнение к коту Ларри заведут в резиденции главы правительства Великобритании в центре Лондона на Даунинг-стрит. Об этом сообщил 2 сентября в эфире радиостанции BBC премьер-министр Кир Стармер.

Sergeant Tom Robinson RLC. MOD Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит

Политик рассказал, что тема выбора домашнего животного обсуждалась на семейном совете всё лето и предлагались разные варианты. Сын и дочь Стармера сначала хотели завести немецкую овчарку, но в итоге остановились на котёнке, которого взяли из приюта.

«Теперь у нас будет котёнок вместо собаки. Это сибирский котёнок, которого сегодня забрала моя дочь, таким вот оказался итог», — пояснил лидер Лейбористской партии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании разработали специальный план под названием «Ларри Бриджес» на случай смерти кота Ларри, который служит на Даунинг-стрит в резиденции премьер-министра. При этом сам кот чувствует себя хорошо, несмотря на то, что ему исполнилось 17 лет, а это почтенный возраст для кота.

Кота Ларри взяла из приюта семья премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2011 году в связи с нашествием грызунов на Даунинг-стрит. Кот официально занимает почётную должность главного мышелова правительственной резиденции. Кот Ларри успел «поработать» при шести премьер-министрах. Кроме Кэмерона и Стармера, он «работал» с Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс и Риши Сунаком. Кот Ларри очень популярен в стране, у него есть свои странички в социальных сетях, он «принимает участие» в политической жизни Британии.