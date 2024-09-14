Курск, 15 сентября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Нестандартный психологический приём успешно применили морские пехотинцы Черноморского флота. Своим способом они остановили наступление украинских боевиков в Курской области. Об этом написала «Российская газета».

MOD Russia/Global Look Press

Пехотинцы убедили пленного украинца записать голосовое сообщение сослуживцам, вытащили колонки на передовую линию и включили запись.

«Русских много, мы окружены, сдавайтесь!» — кричал из колонок украинец своим сослуживцам, при этом он их называл по именам и позывным.

Уловка сработала, правда, сдаваться украинцы не стали, но начали покидать позиции.

Бойцы с помощью дрона насчитали, что 12 человек ушло.

«У них там панические настроения, командира ранило, его увезли, они остались в полуокружении», — рассказали пехотинцы.

По словам пленного, его товарищи уже говорили о том, что пора уходить. И то, что сделали русские, их подтолкнуло.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по бойцам и военной технике Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Также 14 сентября российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад противника под Курском, а также ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области.

Главу киевского режима Владимира Зеленского не покидает надежда на получение разрешения бить по России дальнобойными ракетами Запада. В этой связи он намерен в ближайшее время посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джо Байденом.