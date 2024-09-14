Берлин, 15 сентября, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского не покидает надежда на получение разрешения бить по России дальнобойными ракетами Запада. В этой связи он намерен в ближайшее время посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом стало известно немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

По информации СМИ, Зеленский хочет представить свою стратегию не только Байдену, но и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Основной темой разговора с американским лидером станет вопрос снятия запретов на удары вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, сожаление по поводу запрета ВСУ наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории выразил после посещения Киева в качестве «посла доброй воли ООН» американский актёр Майкл Дуглас. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI. По его мнению, украинская армия изначально должна была иметь возможность бить дальнобойными ракетами по России.

Актёр приезжал в Киев 11 сентября. На следующий день он участвовал в саммите первых леди и джентльменов, организованном женой украинского лидера Еленой Зеленской.

Ватикан выступил против поставок западного оружия Украине и использования его для нанесения ударов вглубь территории России. Он указал на необходимость незамедлительного начала переговоров между Москвой и Киевом с участием всех вовлечённых в конфликт сторон.

Президент РФ Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Французские чиновники услышали предупреждение Путина о том, что применение дальнобойного оружия для ударов по территории России неминуемо приведёт к эскалации. Они хотят избежать развязывания третьей мировой войны, написала газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.