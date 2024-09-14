Москва, 14 сентября, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой. Причины инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Разборки между мужчинами (не менее семи человек) произошли вечером 14 сентября около ресторана на улице Гарибальди. В ходе конфликта было применено оружие — по предварительным данным, пистолет, из которого стреляли несколько раз в воздух.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум семь человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в американском штате Кентукки, в округе Лорел.

Подросток получил тяжёлые ранения в результате драки со стрельбой в школе города Джоппатауна американского штата Мэриленд. Инцидент произошёл в мужском туалете на первом этаже школы. Двое подростков подрались, и один из участников конфликта достал оружие и выстрелил, после чего скрылся с места происшествия. Его задержали через несколько минут возле школы.

В штате Джорджия ФБР предъявило обвинения в убийствах 14-летнему ученику Кольту Грею, подозреваемому в массовой стрельбе в школе. В результате стрельбы погибли двое школьников и двое учителей, пострадали около 30 человек.