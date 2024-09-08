Кентукки, США, 8 сентября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Как минимум семь человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в американском штате Кентукки, в округе Лорел. Об этом 7 сентября сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Как уточнил губернатор штата, инцидент произошёл на автомагистрали I-75 в округе Лорел. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли трассу в обоих направлениях. Глава штата настоятельно рекомендовал избегать указанной зоны.

По информации агентства Reuters, неизвестный открыл стрельбу по автомобилям из лесного массива. Несколько человек получили ранения, данные о погибших не поступали.

Мэр города Лондона, который является административным центром округа Лорел, Рендалл Уэддл уточнил число пострадавших и отметил, что стрелявший скрылся с места происшествия.

«Мне сообщили о семи пострадавших. Не у всех огнестрельные ранения, часть людей пострадала в результате аварии. Погибших на данный момент нет. <…> Непосредственной угрозы жителям города нет, но мы призываем всех соблюдать осторожность до тех пор, пока этот человек или несколько человек не будут задержаны», — написал мэр Уэддл в соцсети.

В офисе шерифа округа Лорел указали, что в нападении со стрельбой подозревается 32-летний Джозеф Коуч, его разыскивают.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подросток получил тяжёлые ранения в результате драки со стрельбой в школе города Джоппатауна американского штата Мэриленд. Инцидент произошёл в мужском туалете на первом этаже школы. Двое подростков подрались, и один из участников конфликта достал оружие и выстрелил, после чего скрылся с места происшествия. Подозреваемого оперативно задержали через несколько минут возле школы.

В штате Джорджия ФБР предъявило обвинения в убийствах 14-летнему ученику Кольту Грею, подозреваемому в массовой стрельбе в школе. В результате стрельбы погибли двое школьников и двое учителей, пострадали около 30 человек, девять из них госпитализированы.