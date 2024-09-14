Москва, 14 сентября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. При формировании многополярности в мире особенно важно защищать подлинную свободу слова, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Он пожелал плодотворной работы участникам Медиасаммита БРИКС, проходящего в Москве. В нём принимают участие в том числе СМИ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

«Такое международное взаимодействие служит общим целям. Сейчас, когда идёт сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации, подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», — подчеркнул российский лидер, слова которого передаёт пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью газете «Оноодор» Владимир Путин изложил основные тезисы о свободе слова, необходимом балансе между свободой прессы и национальной безопасностью. По его словам, в информационном поле российские власти руководствуются идеалами открытости и плюрализма, однако представители СМИ в России должны помнить о соблюдении законов. Глава государства подчеркнул, что в России средства массовой информации свободны.