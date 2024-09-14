Москва, 14 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Военные США оставили карту своей военной базы в переданной Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевой машине пехоты Bradley. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Трофейный БМП Bradley, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации

В публикации отмечается, что карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась у издания после того, как боевую машину захватили на купянском направлении бойцы ВС России. Крупный учебный полигон находится в пустыне Мохаве в Калифорнии, США. На этой базе в том числе моделируют бои с российской армией. На карте отмечены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения в Харьковской области очередной боевой машины пехоты Bradley, переданной украинским войскам. Кроме того, Вооружённые силы России прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 ВСУ.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер отметил, что российские войска нейтрализуют всё поставляемое Киеву западное оружие.