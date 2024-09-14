Москва, 14 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» польскую артиллерийскую установку Krab Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 14 сентября в пресс-службе Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесополосы в приграничье Курской области обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ Krab. Известно, что она вела огонь в сторону войск ВС России.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Уничтожение самоходной артиллерийской установки осуществлялось средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские бойцы ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили САУ Krab польского производства, отражая атаки ВСУ в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства на 14 сентября, за сутки потери ВСУ составили более 300 бойцов, 15 единиц бронетехники, 12 боевых бронированных машин. Также ВС РФ ликвидировали два артиллерийских орудия, инженерную машина разграждения и пять автомобилей ВСУ. Пять украинских военных сдались в плен.

13 сентября российские военные отразили три попытки украинских войск прорваться через границу с Курской областью, уничтожив до 50 бойцов противника. Подразделения ВСУ пытались прорваться в направлении посёлков Новый Путь, Медвежье и Весёлое в Глушковском районе.