Москва, 14 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Имущество бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, который обвиняется в 24 эпизодах получения взяток, арестовано, следует из судебных материалов.

Валентин Антонов/ТАСС

«На имущество, принадлежащее Евгению Цою, наложен арест», — сказано в материалах дела, которые приводит ТАСС.

Цоя обвиняют в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй о получении взятки группой лиц, а также девяти преступлений по статье о получении взятки группой лиц в крупном размере. Экс-замначальника налоговой вину не признал. Он подтвердил готовность к даче показаний по существу предъявленных обвинений.

По данным следствия, противоправные действия Цой совершил в период с 2015 по 2017 годы. Вторым фигурантом дела проходит бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учёта налогоплательщиков налоговой инспекции № 9 Дарья Ситарова. Она находится под домашним арестом. Её также обвиняют в 24 эпизодах получения взяток. Вину женщина признала и дала показания на Цоя, который содержится под стражей.