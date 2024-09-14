Брюссель, 14 сентября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Европейские страны стали заложниками импортного сырья и технологий, заявил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Global Look Press/Luca Micheli/Keystone Press Agency Марио Драги

«Мы не сможем лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене. Нам придётся отказаться от некоторых, если не всех, амбиций», — приводит слова Драги Reuters.

В частности, бывший глава ЕЦБ привёл в пример цифры, согласно которым траты на ввоз энергоресурсов в Европу увеличились с 341 млрд в 2019 году до 416 в 2023 году. Он также отметил, что данные показатели делают Евросоюз более уязвимым в контексте экономической конкуренции между США и Китаем.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение ограничить экспорт сырья связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для России ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Ранее глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью заявил, что победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах может стать для европейской экономики большой проблемой.

Донохью напомнил, что Трамп собирается изменить систему тарифов и торговли, а значит, европейцам следует углублять производительность собственной экономики.