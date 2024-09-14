Москва, 14 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Россия даст комплексный военно-технический ответ в случае развертывания Соединёнными Штатами Америки ракет средней и малой дальности в Японии, заявил 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ИА Регнум Ядерная стратегия США

«Пусть они в начале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов, а дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства», — сказал Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Вашингтон намерен в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса действия. Предположительно, Штаты рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон».

Она была разработана американской армией, и в дальнейшем может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1600 км и новой ракетой-перехватчиком SM6. Указанные ракеты были успешно испытаны в 2023 году.

Новость дополняется.