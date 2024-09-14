Санкт-Петербург, 14 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В петербургском баре 31-летняя женщина выбила глаз 44-летнему солисту Мариинского театра, мужчина потерял хрусталик и лишился зрения, сообщает 14 сентября РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Уточняется, что инцидент произошёл ночью 12 сентября в баре на Английском проспекте. Женщина нанесла удар солисту театра, который находился в этот момент в очках. Стекло от них разбилось и попало ему в глаз. Пострадавший был доставлен в больницу.

По словам источника, мужчина потерял хрусталик и лишился зрения. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Полицейские задержали девушку и отпустили после допроса под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Санкт-Петербурге девушка выбила мужчине глаз стаканом во время вечеринки в клубе. Медики диагностировали у него разрушение глазного яблока.

В ноябре мужчина лишился глаза в результате конфликта на парковке в Тюмени. Пострадавший парковался около своего дома, у него произошёл конфликт с другим водителем, который в присутствии детей неожиданно выстрелил ему в глаз из травматического пистолета. В результате выстрела его глаз выбило и он частично потерял зрение.