Тюмень, 30 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Мужчина лишился глаза в результате конфликта на парковке в Тюмени. Поговорив с пострадавшим, об этом инциденте сообщило URA.RU.

РИА Новости/ Илья Питалев

В конце июня пострадавший Максим Алиев парковался около своего дома. Он хотел развернуться, используя как «карман» парковочное место для инвалидов. В какой-то момент прямо перед его машиной туда резко завернул другой автомобиль. Из него выскочил мужчина, которого зовут Дмитрий И., и начал что-то агрессивно кричать.

Максим сообщил, что хотел выйти и выяснить у того, в чём дело, но Дмитрий неожиданно выстрелил ему в глаз из травматического пистолета.

«Это всё произошло в присутствии его несовершеннолетних детей», — пояснил пострадавший Алиев.

Он добавил, что в результате выстрела его глаз выбило и он частично потерял зрение. Максим обратился в полицию, но это ни к чему не привело. Он пояснил, что за прошедшие пять месяцев расследование не сдвинулось с мёртвой точки, а Дмитрий продолжает находиться на свободе, под подпиской о невыезде и имеет лишь статус подозреваемого.

«Меня пугает, что человек на ровном месте лишил меня глаза и не понёс за это никакого наказания», — подытожил пострадавший Алиев.

Как сообщало 1 сентября ИА Регнум, в американском штате Огайо полицейский на парковке застрелил беременную темнокожую женщину. Правоохранители заподозрили её в краже в супермаркете и попросили выйти из машины, но женщина не послушалась и начала движение. Затем полицейские открыли стрельбу. Машина врезалась в здание магазина. Женщина и, как выяснилось позднее, ребёнок погибли.

12 ноября при стрельбе на парковке во французском Марселе погибли два человека, трое пострадали. Трагедия произошла на парковке ресторана McDonald’s. По информации журналистов, на место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили автомобиль, внутри которого находились пять человек. Позднее удалось найти автомобиль, предположительно принадлежавший преступнику.