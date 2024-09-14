Москва, 14 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 53 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) и три оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщил 14 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября российские военные нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ. ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

По данным на 14 сентября, российские средства ПВО сбили за неделю 433 украинских беспилотника, из них 237 — вне зоны специальной военной операции. Также в течение недели ВС России сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции и 25 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Вооружённые силы Украины за период с 7 по 13 сентября потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. человек.