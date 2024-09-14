Киев, 14 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Более 200 автомобилей военных подожгли на Украине с начала инцидентов, передаёт украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.

РИА Новости/Ариэль Спорн

«В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что около 25% этих действий совершали подростки, которые действовали «по указаниям неизвестных». Кураторы якобы предлагали поджигателям от 600 до нескольких тыс. долларов за одну машину.

В ночь на 7 сентября в Киеве был сожжён автомобиль военнослужащего Вооружённых сил Украины. До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, массовые поджоги машин украинских военных связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК (украинский военкомат). В ночь на 23 августа в Деснянском районе Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавшие бойцам ВСУ.

Из-за массовых поджогов машин жители Одессы в попытках защитить свои автомобили начали размещать на стёклах записки «не ТЦК». Зачастую такие надписи появляются на микроавтобусах, поскольку подобного типа машины используют сотрудники ТЦК.