Владивосток, 14 сентября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В пригороде Владивостока при столкновении электропоезда с иномаркой на железнодорожном переезде погиб один человек. Об этом 13 сентября написала пресс-служба МВД Приморского края на официальном сайте.

Telegram/Полиция Приморья

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции 13 сентября в 21:28 (14:28 мск). На улице Лиманской в поселке Трудовое водитель автомашины Suzuki Solio выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что в результате инцидента произошло столкновение с электричкой. Водитель иномарки скончался от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и проводят ряд исследований.

Как сообщало ИА Регнум, в Джанкойском районе Крыма погиб один человек, а ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде товарного поезда с автомобилем ВАЗ-2106. Глава регионального СУ СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.

Ранее на железнодорожном переезде Икабья — Сенаторский в Бурятии поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб мужчина. Машина выехала на переезд перед поездом, машинист включил экстренное торможение, но столкновение всё равно произошло.