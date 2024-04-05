Улан-Удэ, 5 апреля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде перегона Икабья — Сенаторский в Бурятии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

По предварительным данным, авария произошла утром 5 апреля в 07:40 по местному времени на железнодорожном переезде перегона Икабья — Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги. Легковой автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются. Движение по указанному участку пути восстановлено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ярославской области суд заключил под стражу монтёра пути, пустившего автобус на железнодорожный переезд, из-за чего погибли восемь человек. Монтёра подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершённом в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В Ярославской области автобус выехал на пути, когда к железнодорожному переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Водитель автобуса и семь пассажиров погибли, машинист поезда получил травмы. О том, что дежуривший монтёр был нетрезв, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Позднее путевой монтёр признал вину в произошедшем. Он также признал, что осознанно пустил на пути автобус.