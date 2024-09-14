Москва, 14 сентября, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск заслуженной артистки России 48-летней примы-балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду.

Анастасия Волочкова

В суде пояснили, что исковое заявление возвращено, так дело не подсудно Мещанскому суду, сообщило ««РИА Новости».

В Сети появилась информация, что балерина обратилась в суд с заявлением, что якобы фонд «потерял 15 лет её стажа». По этой причине она не может выйти на пенсию.

Согласно законодательству, Волочкова может получать пенсию, имея не менее 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться на общих основаниях — с 60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13 сентября принял решение повышать пенсионный возраст в стране с 1 сентября 2025 года. Согласно нововведениям, с 1 января 2025 года и на протяжении последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в КНР будут постепенно увеличивать с 60 до 63 лет, а для женщин, которые работают на фабриках, — с 50 до 55 лет, для госслужащих — с 55 до 58 лет.

Отмечается, что это изменение в пенсионном возрасте стало первым в Китае с 1950-х годов.

В апреле 2023 года, несмотря на массовые «пенсионные» протесты в стране и беспорядки на улицах Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Пенсионный возраст был повышен с 62 до 64 лет.