Москва, 14 сентября, 2024, 02:35 — ИА Регнум. В России могут ввести обязательное подтверждение личности при покупке сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

ИА Регнум Сим-карты

Россияне смогут подтвердить личность с помощью документа или через «Госуслуги», а при отсутствии регистрации в сервисе будут вправе обратиться в уполномоченную в РФ организацию.

При заключении договора на покупку сим-карты личность иностранцев необходимо будет подтвердить по биометрии.

Количество зарегистрированных на человека сим-карт не должно будет превышать 20, для иностранцев — 10.

В Минцифры предложили установить для новых правил переходный период: граждане России — до 1 ноября 2025 года, иностранцы — до 1 июля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении количества сим-карт для одного абонента. Новые требования коснулись россиян, иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более 10 абонентских номеров, при этом договоры с операторами связи такие граждане должны заключать только лично — в офисах, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных. В договор о предоставлении услуг связи должно включаться устройство, в которое планируется установить сим-карту.

Также начнёт действовать запрет на анонимную оплату услуг связи наличными через платёжные терминалы. Пополнить баланс абоненты смогут только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в банках с лицензией Центробанка, отделениях почтовой связи и в других организациях, список которых определит правительство.