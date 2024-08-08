Москва, 8 августа, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Поправки в закон «О связи», устанавливающие ряд новых норм, в том числе ограничения на покупку SIM-карт, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен 8 августа на портале официального опубликования правовых актов.

ИА Регнум

В закон вводятся новые требования как для граждан России, так и для иностранцев и лиц без гражданства. В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более десяти абонентских номеров, при этом договора с операторами связи такие граждане должны лишь лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных. При этом в договор о предоставлении услуг связи должно включаться устройство, в которое планируется установить SIM-карту.

Для российских граждан возможно оформление лишь до 20 абонентских номеров на одного человека, кроме отдельных случаев, оговорённых в законе.

Кроме того, начнёт действовать запрет на анонимную оплату услуг связи наличными через платёжные терминалы. Пополнить баланс абоненты смогут только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в банках с лицензией Центробанка, объектах почтовой связи, и в других организациях, список которых определит правительство.

Все организации будут обязаны передавать информацию о плательщике оператору связи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 29 июля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправку об ограничении выдачи SIM-карт на одного абонента. Документ был принят Госдумой в первом чтении в июне 2024 года, затем инициативу доработали. Теперь, согласно изменениям, каждый россиянин сможет оформить на себя не более 20 SIM-карт, в случае с иностранцами лимит составляет десять карт.

13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.

16 июля стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в закон «О связи», ужесточающий правила продажи сим-карт и пополнения баланса мобильного номера. Согласно инициативе, пополнить баланс с использованием наличных денег можно будет только при предъявлении паспорта гражданина РФ, а приобрести сим-карту — после проверки паспортных данных по базе МВД.