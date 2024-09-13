Вашингтон, 14 сентября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Каждый год миллионы долларов тратит на личную охрану американский предприниматель Илон Маск. Это напоминает защиту главы государства, написала 13 сентября газета The New York Times.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Маск и компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность», — привело издание информацию внутренних документов Tesla.

Бизнесмена охраняют как главу государства, он редко бывает без телохранителей, даже при посещении туалетной комнаты. Маск ведёт изолированный образ жизни из-за постоянных угроз, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в июле миллиардер Илон Маск на фоне покушения на американского экс-президента Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Преступников задерживали с оружием на пути к штаб-квартире компании Tesla в Техасе. По мнению Маска, в ближайшем будущем настанут опасные времена.