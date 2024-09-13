Кизляр, Дагестан, 14 сентября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Поздним вечером 13 сентября в дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбного завода. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. О происшествии сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работа пожарных

По информации спасателей, огнеборцы тушат крупный пожар на рыбозаводе.

«В Кизляре огонь вспыхнул в здании на территории рыбозавода. Открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал», — пояснили в МЧС.

В тушении огня задействовано 10 специалистов и три единицы техники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, цех по производству мебели загорелся в городском округе Шатура Московской области 13 сентября. Пожар произошёл в нежилом здании.

Также 13 сентября пожар вспыхнул на коксогазовом заводе в городе Видное в Подмосковье.

12 сентября пожар вспыхнул на территории омского предприятия «Омсктрансмаш». Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пламя распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, пострадавших нет.