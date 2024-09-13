Шатура, Московская область, 13 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Цех по производству мебели загорелся в городском округе Шатура Московской области, сообщили 13 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

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Отмечается, что информация о возгорании поступила в 15:24. Пожар произошёл в нежилом здании по адресу Транспортный проезд, дом 3, строение 1.

«Огонь на 3600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели», — сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 сентября пожар вспыхнул на коксогазовом заводе в городе Видное в Подмосковье.

12 сентября пожар вспыхнул на территории омского предприятия «Омсктрансмаш». Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пламя распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, пострадавших нет.