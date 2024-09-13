Душанбе, 13 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Трудовые мигранты из Таджикистана разрушают здоровье, когда работают в России и других странах. Об этом пишет 13 сентября издание Asia-Plus.

РИА Новости/Илья Наймушин

Отмечается, что мигранты — одна из самых уязвимых групп населения. Труд в тяжёлых условиях, ограниченный доступ к медицине, дискриминация и языковой барьер делают их особенно подверженными психическим и инфекционным заболеваниям.

В частности, уезжающие на заработки граждане более уязвимы для туберкулёза и ВИЧ. Так, около 19% пациентов с туберкулёзом, зарегистрированных в 2022 году, заразились во время миграции.

Врачи отмечают, что распространению инфекций способствуют однообразное питание, физический труд и травмы, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса. На здоровье мигрантов также сказываются ненормированный график и недостаток сна.

«Нелегальный статус в России также является одной из основных причин, почему многие мигранты не обращаются в государственные медучреждения», — говорится в материале.

По официальным данным, каждый год около 500 тыс. таджикских граждан уезжают на работу в другие страны, примерно 400 тыс. из них возвращаются. Основное направление трудовой миграции — Россия, причём 65% мужчин заняты в строительной сфере, а 54% женщин — в торговле, сферах гостеприимства и общепита.

Как сообщало ИА Регнум, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода ранее заявила, что из России за первые шесть месяцев 2024 года выдворили свыше 17 тыс. таджикских трудовых мигрантов. Она отметила, что этот показатель больше, чем за весь 2023 год, когда из России выдворили более 11 тыс. таджикских граждан. По словам министра, основная причина депортации — несоблюдение режима въезда на территорию России и правил пребывания в РФ без визы.