Душанбе, 6 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Из России за первые шесть месяцев 2024 года выдворили свыше 17 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана. Об этом 6 августа сообщила министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода.

Александр Кряжев/РИА Новости

Она подчеркнула, что этот показатель больше, чем за весь 2023 год — тогда из РФ выдворили более 11 тыс. таджикских мигрантов.

По словам главы ведомства, причиной становится, в первую очередь, несоблюдение режима въезда на территорию России и правила пребывания иностранца в РФ без визы сроком 90 дней в течение 180 дней. Также часть граждан получает отказ во въезде на территорию РФ, чей срок депортации ещё не подошёл к концу, пояснила Хасанзода.

В министерстве сообщили, что за период с января по июль количество трудовых мигрантов, выехавших за границу, превысило 392,8 тыс. человек. Это на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Тогда это число составило 467 247 человек. При этом подавляюще большинство жителей страны ― 386 987 человек ― направились работать в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Федеральной службе судебных приставов, в первом полугодии 2024 года из России выдворили 39,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Причиной выдворения стали нарушения миграционного законодательства.

В июне МВД сообщало, что с начала 2024 года из России за нарушения законодательства выслали более 30 тыс. иностранных граждан. Показатель аналогичного периода 2023 года был превышен вдвое.

31 июля депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить трудовым мигрантам работать в сферах медицины, фармацевтики, школьного и дошкольного образования, а также курьерами — в случае, если зарплата будет превышать 120 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что миграция не должна создавать в стране проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства уточнил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. Также глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.