Ивано-Франковск, Украина, 13 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. На промышленном предприятии в Ивано-Франковской области произошёл масштабный пожар. Кадры тушения опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины.

Кадр из видео

Как отмечается в сообщении, спасатели ликвидировали пожар на предприятии, который возник «в результате прилёта». К его ликвидации привлекли несколько сотен пожарных и десятки специальных автомобилей, а также три пожарных поезда и передвижной пункт управления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры масштабного пожара на промышленном предприятии в Ивано-Франковской области

По данным представителей ведомства, жертв и пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября в городе Николаеве на юге Украины загорелось промышленное предприятие. Глава областной администрации Виталий Ким проинформировал, что пожар оперативно ликвидировали.

Ранее в Черниговской области на севере Украины после взрывов были повреждены инфраструктурные объекты. По словам главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 90 взрывов. Последствия произошедшего уже устраняют, добавил он.