Появились кадры крупного пожара на предприятии в Ивано-Франковской области
Ивано-Франковск, Украина, 13 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. На промышленном предприятии в Ивано-Франковской области произошёл масштабный пожар. Кадры тушения опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается в сообщении, спасатели ликвидировали пожар на предприятии, который возник «в результате прилёта». К его ликвидации привлекли несколько сотен пожарных и десятки специальных автомобилей, а также три пожарных поезда и передвижной пункт управления.
По данным представителей ведомства, жертв и пострадавших пока нет.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября в городе Николаеве на юге Украины загорелось промышленное предприятие. Глава областной администрации Виталий Ким проинформировал, что пожар оперативно ликвидировали.
Ранее в Черниговской области на севере Украины после взрывов были повреждены инфраструктурные объекты. По словам главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 90 взрывов. Последствия произошедшего уже устраняют, добавил он.