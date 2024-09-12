Чернигов, Украина, 12 сентября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. В Черниговской области на севере Украины после взрывов были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Он отметил, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 90 взрывов, в результате которых были повреждены объекты инфраструктуры.

«Последствия уже устраняют», — добавил он.

При этом, о каком количестве и каких именно объектах инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября в Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура. Однако тип и количество пострадавших объектов не уточнялись.

В городе Сумы после взрывов 1 сентября были повреждены два предприятия. По словам представителей прокуратуры региона, в результате взрывов пострадало одно из промышленных предприятий города, в частности производственное и складское помещения, также был повреждён цех одного из местных заводов. В тот же день пресс-служба министерства энергетики Украины проинформировала, что один из объектов энергетики в Харькове получил повреждения.

Ранее глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура и линия электропередачи.