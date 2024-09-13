Москва, 13 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю взяли в плен 49 украинских военных на линии боевого соприкосновения, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также украинские подразделения за неделю потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. военных. Кроме того, в течение недели подразделения российской группировки войск «Север» освободили десять населённых пунктов.

Российские войска в результате ударов уничтожили пункты временной дислокации нацформирований ВСУ и наёмников. В период с 7 по 13 сентября ВС России нанесли 39 групповых ударов по противнику высокоточным оружием и беспилотниками.

11 сентября в оборонном ведомстве проинформировали, что российские военные в Курской области взяли в плен 10 бойцов ВСУ. Военные группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку ВСУ в районе села Апанасовка.

Также ВС России сорвали попытки атак противника в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.