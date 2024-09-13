Штат Южная Каролина, США, 13 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Поезд в городе Гуз-Крик в американском штате Южная Каролина столкнулся с грузовиком, который перевозил артиллерийскую установку M109 Paladin. Об этом 13 сентября сообщает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

кадр из видео

По данным телеканала, 18-колёсный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Очевидцы заметили, как из грузовика перед столкновением выбежал мужчина, от медицинской помощи он отказался.

В местной полиции уточнили, что в результате столкновения никто не пострадал, железнодорожный переезд получил повреждения.

Как передавало ИА Регнум, в августе два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в американском штате Колорадо, в результате чего был повреждён мост и произошёл разлив топлива.

В сентябре 2023 года пожарные города Норт-Платт в американском штате Небраска сообщили о взрыве вагона поезда с хлорной кислотой.