Небраска, США, 15 сентября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Пожарные города Норт-Платт в штате США Небраска сообщили о взрыве 14 сентября вагона поезда с хлорной кислотой.

Ural-66 Вагон-цистерна

«Взрыв произошёл на железнодорожной станции, начался пожар. Проводится экстренная эвакуация населения», — сообщили пожарные в соцсетях.

Отмечается, что хлорная кислота используется при изготовлении взрывчатки, а также различных продуктов питания и лекарств.

Уже стал выделяться сильный токсичный дым.

Как сообщало ИА Регнум, на заводе в Тернополе на Украине 10 сентября вспыхнул крупный пожар — горели помещения на площади 9 тыс. кв. метров. Пожар вспыхнул на предприятии Penoboard, производящем пенопласт.

В Махачкале в посёлке Семендер ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме, где пожар вспыхнул на площади 600 кв. метров после хлопка газовоздушной смеси. Погибших и пострадавших нет.