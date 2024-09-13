ДНР, 13 сентября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Российские военные ударом авиабомбы уничтожили десятки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории колонии в районе Селидова Донецкой Народной Республики (ДНР), передаёт ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Удар ФАБ-500 по селидовской колонии в селе Остром в окрестностях самого Селидова. По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

Также ВС России ликвидировали несколько единиц техники и боекомплект ВСУ.

5 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Заветное в ДНР.

Ранее ВС РФ ударили девятью ФАБ-500 по президентской бригаде нацгвардии Украины, находившейся в селе Колесниковка, в 20 км к югу от Купянска Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж российского Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пункту дислокации украинских войск в селе Петропавловка под Купянском. В результате уничтожены несколько десятков украинских националистов.