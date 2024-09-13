Харьков, Украина, 13 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Власти Харькова, население которого превышает миллион человек, готовятся к сложному отопительному сезону, заявил 13 сентября мэр города Игорь Терехов в эфире украинского национального телемарафона.

Heline Vanbeselaere/Zuma\TASS

«Мы готовимся к отопительному сезону. Да, мы понимаем, что он будет очень и очень сложный. У Харькова нет собственной генерации электроэнергии, так как все ТЭЦ, все трансформаторные подстанции были повреждены», — сообщил он.

Терехов также отметил, что сейчас в Харькове проживают 1,2 млн человек, в том числе беженцы из других населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта.

Также Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто сообщить гражданам о последствиях.

Президент России Владимир Путин пояснял, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.