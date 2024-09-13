Мурманск, 13 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. На территории Мурманской области сохраняется опасность прилёта беспилотников, сообщил 13 сентября в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В связи с этим принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — написал он.

Глава Мурманской области призвал относиться с пониманием к переносу авиарейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации.

Ранее Чибис сообщил о налёте беспилотников на регион. Из-за атаки БПЛА вводились ограничения на приём и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты.

По данным СМИ, два дрона сбили в районе посёлка Высокий. Отмечалось, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать аэродром Оленья на севере области с помощью беспилотников самолётного типа А-22 «Летучая лисица».