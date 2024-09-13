Москва, 13 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Предложение ограничить экспорт сырья, в том числе урана, титана и никеля, связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Шахтёр во время работы в подземном урановом руднике

Он отрицательно ответил на вопрос, является ли идея об ограничении поставок редких металлов ответом на поставки оружия Киеву.

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что никакой конкретики пока нет, это было «предложение подумать», причём не в урон самой России и её интересам.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для России ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину отдельно доложить о соответствующих предложениях.